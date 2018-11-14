Тюменским СМИ рассказали, как освещать проблемы современной семьи

СЕГОДНЯ 15:39 2018-11-14T15:42:12+03:00

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В Тюмени состоялся областной семинар-практикум «Опыт взаимодействия со СМИ в вопросах освещения проблем современной семьи». В рамках семинара были рассмотрены некоторые актуальные вопросы, такие как основные принципы работы с негативной информацией и влияние современных информационных технологий на формирование личности ребенка.

В ходе семинара возникла живая дискуссия. Журналисты и психологи обсудили со спикером актуальные проблемы: профилактику суицидального поведения подростков и особенности работы журналиста в кризисных ситуациях.

Основным спикером семинара выступил Михаил Хасьминский – кризисный психолог, член Общественного совета Федеральной службы исполнения наказаний России, главный редактор сетевого журнала «Русская православная психология» и порталов кризисной помощи memoriam.ru и boleem.com.

Кроме того, Хасьминский является соавтором и составителем ряда книг по кризисной психологии, а также автором множества статей практического характера по кризисной и православной психологии.