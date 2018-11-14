2018-11-14T15:42:54+03:00
Общество

Участница «Краса студенчества России – 2018» от Тюмени в лидерах интернет-голосования

Студентку тюменского вуза Анастасию Фатееву поддержало более 2000 человек
Марина Васильева
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Фото vk.com/studvesnarsmФото vk.com/studvesnarsm
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Студентка тюменского вуза прошла очный этап конкурса «Краса студенчества России – 2018». В настоящее время в интернет-пространстве активно идет голосование на выявление самой активной группы поддержки.

Для этого в группе размещают посты-голосования. Желающие могут выбрать понравившуюся студентку в течение суток. Итоги общего голосования будут подведены перед финалом конкурса, а набравшая наибольшее количество голосов получит подарок от дирекции #студвесна.

Очередной этап голосования, прошедшего в группе «ВКонтакте» «РСМ | Российская студенческая весна | Студвесна», завершился накануне, 13 ноября. Согласно его результатам, среди представленных конкурсанток студентка Тюменского государственного университета Анастасия Фатеева заняла второе место. Она 2 тыс. 280 голосов, что составило 22,03 % от числа принявших участие в голосовании.

Обогнала тюменку Дарья Туманова из Владимирского юридического института Федеральной службы исполнения наказаний». Тройку замыкает Гульмира Туякбаева из Омского государственного педагогического университета.

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