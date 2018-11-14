Родителям Тюмени напомнили, где узнавать об актированных днях

СЕГОДНЯ 15:18 2018-11-14T15:18:43+03:00

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Несмотря на отсутствие снега, в Тюмени все же начинают наблюдаться понижение температуры воздуха. Администрация города решила напомнить горожан, где они могут получить актуальную информацию об актированных днях.

Самым верным источником остается официальной портал администрации города Тюмени, а также его аккаунты в социальных сетях: Twitter.com, ВКонтакте, Facebook и Одноклассники.

Тюменцы также смогут получить достоверную информацию в МКУ «Единый центр оперативного реагирования города Тюмени» по многоканальному телефону 45-15-20. Об отмене занятий с первый смены можно узнать с 6.30 до 8.00, для второй – с 11.00 до 15.00.

В актированные дни об отмене занятий также объявляют на тюменских радиостанциях. Так, с 6 часов актуальную информацию о погоде передает «Радио России Регион-Тюмень», с 7 утра – «Русское радио», «Хит ФМ», «Серебряный дождь», «Диполь ФМ», «Красная Армия», «Радио-7», «Дорожное радио», «Европа Плюс», «Ретро ФМ», «Авторадио», «Шансон».

С параметрами погодных условий, определенных для отмены занятий, можно также ознакомиться на сайте администрации города.