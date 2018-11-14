2018-11-14T15:46:11+03:00
Общество

В Тюмени начался прием заявок на областной фестиваль «Парад талантов»

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Фото предоставлено оргкомитетом фестиваляФото предоставлено оргкомитетом фестиваля
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В Тюмени стартовал прием заявок на VI Областной фестиваль «Парад талантов». Он пройдет 1 и 2 декабря в ДК «Железнодорожник».

Для участия в конкурсе приглашаются таланты в возрасте от 3 до 20 лет. «Парад талантов» направлен на поддержку таланта, выявление лучших из лучших, развитие творческого потенциала и расширение кругозора.

В конкурсе-фестивале могут принять участие детские и молодежные творческие коллективы, отдельные исполнители, участники художественной самодеятельности и просто талантливые дети в номинациях: вокал, хореография, художественное слово, театр мод, цирковое искусство и детская модель.

Каждый участник получает диплом и памятный подарок. Прием заявок завершается 25 ноября.

КУДА ЗВОНИТЬ

Более подробную информацию вы можете получить у организаторов конкурса: e-mail: kolbasa.tmn@mail.ru, группа ВК: vk.com/paradtalantov.. Тел. оргкомитета: 8-919-939-11-11

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