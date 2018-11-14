2018-11-14T15:10:12+03:00
Общество

Световые арки, инсталляции, гирлянды: как Тюмень украсят к Новому году

В областном центре утвердили концепцию праздничного оформления города
Марина Васильева
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Фото из утвержденной концепции новогоднего оформления ТюмениФото из утвержденной концепции новогоднего оформления Тюмени
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Тюмень начинает готовиться к новогодним праздникам. В администрации города уже утвердили концепцию праздничного оформления областного центра.

Как и раньше, настроение праздника в Тюмени будут создавать световые арки, фонари, различные гирлянды и яркие плакаты. Логотип останется прежним. Авторы концепции предлагают украшать им витрины, входные группы зданий, наносить на арт-объекты, использовать при оформлении парков, скверов, других общественных пространств.

Наибольший акцент традиционно будет сделан на главные городские площади. Здесь можно будет полюбоваться красивыми инсталляциями и яркими огнями. На территориях, где любят гулять жители, установят елки и объекты с новогодними поздравлениями. Так, новым элементом площади 400-летия Тюмени станет яркий световой шатер в центре которого размеситься ель.

Проникнуться духом праздника помогут и деревья, украшенные светодиодными лампочками. Гостевые улицы также засияют новогодними гирляндами и иллюминацией, их пространство планируется дополнить тематические инсталляции. Небольшое количество фонарей центральной части города вновь украсят новыми композициями – снежинками.

Отдельное внимание планируется уделить мостам и прилегающим к ним территориям, отметили в пресс-службе администрации города. Там установят различные новогодние композиции. Ледовый городок с горками и фигурами сказочных персонажей традиционно появится на Цветном бульваре.

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