Сбербанк подвел промежуточные итоги «Зеленого дня»

СЕГОДНЯ 14:33 2018-11-14T14:39:09+03:00

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Сбербанк встретил свое 177-летие под девизом «Зеленый день — самый выгодный день в году!». 11 и 12 ноября клиентам были предложены программы и услуги по сниженным ценам.

Сегодня банк подвел промежуточные итоги акции по программам, которые были предложены Сбербанком и его партнерами для розничных клиентов. Окончательные цифры будут озвучены после 17 ноября — акции «Зеленого дня» закончат свое действие для корпоративных клиентов. Уже можно сказать, что «Зеленый день» стал удачным для всех его участников, продажи выросли в разы, а клиенты смогут получить качественные банковские и небанковские услуги и товары по аукционной стоимости.

Так, было получено около 14 000 заявок на ипотеку на общую сумму 32 млрд рублей (прирост составил 100 % к общей сумме заявок за аналогичный период). Рост заявок через канал «ДомКлик» в дни акции увеоичиося в среднем в 4,5 раза. Также было заключено более 380 000 договоров по вкладам со ставкой 7,5 % годовых на сумму более 240 млрд руб, количество кредитных заявок на потребительские кредиты выросло в 2 раза (в сравнении за аналогичный период), минимальная ставка составила 11,77 % годовых, количество полученных заявок на бизнес-карты с кешбэком в 5 раз превысило среднедневное значение.

Более 500 сделок за 1 день прошло по промодепозиту для юридических лиц. А инвестиционная облигация Сбербанка, выпущенная к акции, собрала рекордный объем в первый же день, спрос превысил 1 млрд руб.

В компаниях экосистемы Сбербанка в разы выросли продажи. Так, терминалы «Эвотор» по спеццене были проданы в первые 14 часов акции, рост продаж увеличился в 15 раз. Рост продаж маркетплейса «Беру!» составил более 50 % в денежном эквиваленте.

Вырос интерес и к продуктам телемедицины, представленным DocDoc. Он увелился в 10 раз. У мобильного оператора «СберМобайл» рост продаж увеличился на 25 % относительно среднедневных продаж. Увелечение количества заявок на покупку автомобиля на условиях лизинга отметил и «Сбербанк Лизинг». Их объем вырос в 6 раз. Помимо этого, в 4 раза выросли продажи образовательного курса «120 секунд» от «Деловой среды».

Партнеры акции «Зеленый день» также отметили существенный рост трафика, совершенных транзакций, увеличение заказов на сайтах и совершение покупок офлайн. Помимо этого, они выразили свое желание участвовать в «Зеленом дне» каждый год, предложив увеличить количество дней его проведения.

В течение «Зеленого дня» отделения Сбербанка работали в особом режиме. 11 ноября (воскресенье) были открыты 2099 дополнительных ВСП.

Со всеми предложениями можно было ознакомиться онлайн, на специальном лендинге на сайте www.sberbank.ru/177, общая аудитория которого составила более 2,5 млн человек.