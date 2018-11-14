В Тюменской области выпускают более сорока наименований сыров

СЕГОДНЯ 14:05 2018-11-14T14:05:51+03:00

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В Тюменской области стремительно развивается производство местных сыров. В период с 2016 по 2018 годы на территории региона открылось несколько частных сыроварен, которые производят продукт по разным технологиям. К примеру, 9 товаропроизводителей (в Ялуторовском, Тюменском, Казанском и Сладковском районах) работают по итальянской технологии, а частные сыроварни изготавливают сыры по французским и итальянским рецептам.

Как сообщили в департаменте агропромышленного комплекса Тюменской области, в общей сложности на территории региона производят более 40 наименований. Перечень включает в себя мягкие «молодые» сыры – такие, как моцарелла, проволо и халуми, а также твёрдые – качотта, качокавалло и проволоне.

Крупные предприятия от «сыроварения» не отстают. Например, предприятие «Золотые луга», у которого есть собственный завод в Ишимском районе, является одним из основных производителей сыра. Здесь налажено производство «Голландского» и «Пошехонского» сыров, а также «Гауды» и «Эдама» по традиционной технологии и из натурального молока.

Выпускает сыры и предприятие «Тюменьмолоко». Здесь реализован инвестиционный проект «Тюменские молочные сыры», и теперь сыровары выпускают наиболее популярные полутвёрдые сыры – «Российский», «Голландский» и сулугуни. «Адыгейский», брынзу, сулугуни, «Голландский» и «Фаворит» выпускает с 2016 года ООО «Молочно-Мясной комплекс «Исеть-молоко» по производству молочной и мясной продукции. Сейчас предприятие выпускает более 30 наименований молочных продуктов, в том числе сыры: рассольные, мягкие, полутвердые.

В общей сложности, на территории Тюменской области производством сыра занимаются на сегодня 16 предприятий.