Магазин известной торговой сети на улице Энергетиков Тюмени возобновил работу

СЕГОДНЯ 13:54 2018-11-14T14:02:38+03:00

Торговую точки закрывали по требованию Роспотребнадзора за антисанитарию

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В Тюмени досрочно возобновлена деятельность одного из магазинов бренда «Пятерочка». Торговая точка на улице Энергетиков, 52 успешно устранила нарушения требований санитарного законодательства.

По решению Ленинского районного суда деятельность магазина была приостановлена на 5 суток. Поводом к проверке магазина специалистами регионального управления Роспотребнадзора по Тюменской области послужило обращение покупателя. Посетив торговую точку, сотрудники ведомства выявили массу нарушений.

Так, они зафиксировали неудовлетворительное качество санитарной обработки складских, торговых помещений, торгового зала, недостаточное количество уборочного инвентаря. Также имеет место нарушение инструкции по применению дезинфицирующих средств и неисполнение программы производственного контроля.

Напомним, претензии к магазину относительно антисанитарии появились еще в прошлом месяце. 17 октября постановлением Ленинского районного суда деятельность магазина была повторно приостановлена на 40 суток. Однако торговая точка оперативно устранила нарушения.

- До окончания срока административного приостановления деятельности магазина, ООО "Агроторг" направило ходатайство в суд о досрочном прекращении исполнения административного наказания. По запросу суда управление вышло на проверку и подтвердило устранение нарушений, - отметили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

Суд удовлетворил ходатайство ООО "Агроторг". Деятельность магазина возобновлена с 24 октября 2018 года.