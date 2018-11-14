2018-11-14T13:51:08+03:00
Экономика

Тюменских предпринимателей приглашают обсудить российско-японские торговые отношения

Мероприятие пройдёт в Тюменском технопарке
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Тюменских предпринимателей приглашают обсудить российско-японские торговые отношенияТюменских предпринимателей приглашают обсудить российско-японские торговые отношенияФото: Татьяна Коркина
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Представители тюменского бизнеса могут принять участие в семинаре «Выход российского малого и среднего бизнеса на зарубежные рынки. Практические мероприятия по укреплению российско-японских торговых отношений». Мероприятие состоится в зале «Сибирь» Тюменского Технопаркеа (ул. Республики, 142).

На семинаре бизнесмены обсудят такие темы, как стратегия продвижения предприятия на внешний рынок (в частности на рынок Японии), продвижение компаний, занимающихся сферой услуг за рубежом, основной фактор успеха в организации бизнеса за рубежом и особенности ведения торговли в Японии. Лектором выступит автор многих монографий на японском и русском языке, Член японской Академии внешней торговли, профессор Университета Кансэй-Гакуйн, Вице-председатель Общества Японо-Российских Связей, внешнеторговый советник и кавалер ордена дружбы РФ господин Юкио Асадзума.

Организаторами мероприятия выступили департамент инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области и московский АНО «Японский центр». Одним из основных направлений деятельности Японского центра является

Для того, чтобы принять участие в семинаре, нужно до 7 октября направить заявку на адрес электронной почты со своим ФИО, названием компании и контактной информацией. По вопросам участие в Семинаре можно обратиться к начальникк отдела внешних и межрегиональных связей Департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области Яне Юрьевне Демиденко. Телефон: (3452) 55-66-96, 8-919-933-69-48

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