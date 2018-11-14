Тобольским врачам пришлось перенести операции из-за порыва трубы

СЕГОДНЯ 12:27 2018-11-14T12:32:49+03:00

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Тобольским врачам пришлось перенести две плановые операции из-за порыва трубы в здании больницы. Коммунальная авария произошла накануне, 13 ноября.

Замена лопнувшей трубы была запланирована на 2019 год в рамках капитального ремонта. Однако часть коммуникаций вышли из строя раньше.

- По причина данной ситуации были перенесены две плановые операции. Все экстренные - выполняются в прежнем режиме, - заверили в департаменте здавоохранения Тюменской области.

Представители ведомства также отметили, что на пациентах данная ситуация никоом образоам не отразилас. В настоящее вермя работают 5 операционных из 6. К началу следующей недели все операционные будут работать в штатном режиме.