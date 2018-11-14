Сибирский федеральный университет бросает вызов тюменским отличникам

СЕГОДНЯ 10:52 2018-11-14T10:52:32+03:00

Изменить размер текста: A A

Сибирский федеральный университет продолжает прием заявок на участие в ежегодной олимпиаде «Бельчонок». Победа в ней подарит абитуриентам от 6 до 10 дополнительных баллов на вступительных экзаменах.

Чтобы испытать себя, юным тюменцам нужно выполнить онлайн-задания отборочного этапа до 14 января 2019 года, пройдя предварительную регистрацию на сайте СФУ. Участников ждут математика и информатика (2-11 классы), физика (7-11 классы), химия (8-11 классы), биология и обществознание (9-11 классы). Обладатели лучших результатов дистанционного тура будут допущены к очному финальному этапу, который и выявит лидеров.

В прошлом учебном году организаторы «Бельчонка» отобрали 80 призеров из 16 тысяч участников. Победители получили дополнительные баллы в рейтинге абитуриентов СФУ и возможность поступить без экзаменов в другие высшие учебные заведения России.

Отметим, Сибирский федеральный университет – это самый большой вуз за Уралом. Его главный кампус расположен в Красноярске, филиалы действуют в Красноярском крае и Хакасии. Университет появился благодаря слиянию пяти учебных заведений, сегодня здесь можно получить практически любую специальность. В 2019 году СФУ планирует набрать на бюджетные места около 6000 абитуриентов по ста направлениям подготовки.

На данный момент здесь обучается 35 тысяч студентов, преподают три тысячи штатных сотрудников и несколько сотен визит-профессоров из ведущих вузов России, Англии, Германии, Испании, США и других стран.