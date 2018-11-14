В Тюмени за победу в турнире сразились более 300 юных шахматистов

СЕГОДНЯ 10:34 2018-11-14T10:41:09+03:00

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В Тюмени прошел финальный этап областных соревнований среди школьных шахматных клубов. В турнире приняли участие команды-победители из 24 муниципальных образований региона.

- Сегодняшнее мероприятие демонстрирует, насколько успешно в регионе развивается шахматное движение. Турнир собрал рекордное число дошколят – около 80, а общее количество участников превысило 300 человек. Для ребят областные соревнования – всегда большое, долгожданное событие, это и обмен опытом, и новые впечатления, и возможность достигнуть нового уровня, - отметил директор областного шахматного центра А.Е. Карпова Евгений Прокопчук.

По его словам, в районах шахматы прочно вошли в жизнь детей и подростков. Например, в Исетском, Ярковском, Нижнетавдинском районах в шахматных соревнованиях принимают участие абсолютно все школы. Дошкольное движение также набирает обороты: есть районы, где на местном уровне в состязаниях участвуют 30-40 малышей, что является очень неплохим показателем.

Так, тоболяк Денис Вочков не первый раз приезжает на соревнования. В девять лет он занял третье место на областном турнире, позже повторил свой успех. Отмечает, что ему есть куда расти: мечтает стать обладателем первого места.

- Моим первым учителем была мама, с ней я и начал играть. А более серьезно увлекся шахматами, можно сказать, случайно. Мы шли по улице и увидели шахматный клуб, мама предложила зайти, посмотреть, и в этот же день меня туда записали. С тех пор игра в шахматы стала моим любимым занятием, - рассказал школьник.

Напомним, что координатором проекта «Шахматы в школы и детские сады» в УФО является депутат Госдумы Анатолий Карпов, в Тюменской области - депутат областной думы Фуат Сайфитдинов, а руководителем общественного совета – секретарь Тюменского регионального отделения партии «Единая Россия» Андрей Артюхов.

- С каждым годом растет массовость городских и областных соревнований «Белая Ладья», школьных шахматных клубов, областной спартакиады школьников. В Тюменской области число занимающихся шахматами достигло 11800 человек, - отметил Андрей Артюхов.