2018-11-14T09:03:53+03:00
Происшествия

Тюменец заразил свою сожительницу ВИЧ-инфекцией

Возбуждено уголовное дело
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Тюменец заразил свою сожительницу ВИЧ-инфекциейТюменец заразил свою сожительницу ВИЧ-инфекциейФото: Татьяна Коркина
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В Тюмени возбуждено уголовное дело в отношении 40-летнего мужчины, который подозревается в заражении ВИЧ-инфекцией своей сожительницы. Как сообщили в пресс-службе УМВД по Тюменской области, получив положительный результат на ВИЧ-тест, женщина обратилась с вопросами о состоянии здоровья к своему возлюбленному. Правда, мужчина факт своего заражения отрицал, и потерпевшая обратилась в полицию.

Полицейские установили, что у подозреваемого была выявлена ВИЧ-инфекция, о которой он был предупреждён. Также его предупредили и об уголовной ответственности, если он заразит ею другого человека.Тем не менее, тюменец не единожды вступал в половую связь с потерпевшей, не предупредив её о том, что она может заразиться ВИЧ.

Теперь ему грозит до 5 лет лишения свободы.

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