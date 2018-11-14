2018-11-14T08:36:40+03:00
Общество

Под Тюменью мужчина угодил под колеса КамАЗа

Погибший находился на проезжей части вне пешеходного перехода
Марина Васильева
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Фото пресс-службы Госавтоинспекции Тюменской областиФото пресс-службы Госавтоинспекции Тюменской области
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Трагическое событие произошло, накануне, 13 ноября, на 27-м километре автодороги Тюмень-Нижняя Тавда. В 19 часов 20 минут здесь автомобилем «КамАЗ» был сбит 54-летний житель Тюмени. Мужчина находился на проезжей части вне пешеходного перехода.

По свидетельству водителя, он поздно заметил человека на дороге. Угодивший под колеса большегруза тюменец скончался.

Еще ДТП с участием пешехода произошло в Ишиме. Примерно в это же время, на улице Гагарина бортовой «Газелью» был сбит мужчина. Сегодня, 14 ноября, ему должно было исполнится 45 лет. По предварительным данным, пешеход переходил улицу вне пешеходного перехода, он погиб, сообщили в Госавтоинспекции Тюменской области.

По данным ГИБДД, в этом году на дорогах области погибли в ДТП 44 пешехода, 33 из них – в темное время суток.

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