2018-11-14T07:28:08+03:00
Общество

Мешают жить: тюменцы продолжают жаловаться на шум

Региональный Роспотребнадзор принял 362 жалобы в этом году
Марина Васильева
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За 9 месяцев 2018 году в региональное управление Роспотребнадзора поступило 362 жалобы от граждан на шум в квартирах. Это составляет 16% из всех поступивших обращений в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

Из них 135 обращение касалось шум от внутридомового оборудования, 84 – от предприятий торговли, 34 – от предприятий общественного питания, 4 – от предприятий по производству пищевых продуктов, 52- от промышленных предприятий.

По-прежнему тревожат тюменцев и ночные гонщики. Так, на шум от автомобильного и железнодорожного транспорта пожаловались 5 человек. Еще 19 обратившихся недовольны шумные соседями, 29 человек устали от различных предприятий, оказывающих услуги.

В 76 случаях превышение гигиенических нормативов подтвердилось, отметили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора. Все обращения рассмотрены по существу поставленных вопросов, приняты меры в рамках представленных полномочий.

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