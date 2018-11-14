Узнать свой уровень сахара в крови тюменцы могут в торговых центрах

СЕГОДНЯ 07:05 2018-11-14T07:06:31+03:00

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14 ноября – Всемирный день диабета. 27 лет назад он был утвержден по инициативе Международной диабетической федерации и Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Сегодня, специалисты тюменских поликлиник будут консультировать горожан в торгово-развлекательных центрах Тюмени. Так, с 15 до 17 часов врачи отделения профилактики ММАУ «Городская поликлиника № 14» будут работать в ТЦ «Фаворит».

Тюменцы смогут измерить уровень сахар в крови с помощью экспресс-метода, а также проверить артериальное давление, узнать информацию о сахарном диабете и мерах его профилактики, отметили в департаменте здравоохранения администрации города Тюмени.

В центре города специалисты ММАУ «Городская поликлиника № 3» будут вести осмотр В ТЦ «ЦУМ». Определить уровень сахара крови, измерить вес и рост здесь можно будет с 12 до 15 часов. Врачи также подскажут индекс массы тела, расскажут о факторах риска развития диабета и сердечно-сосудистых заболеваний всем желающим.

В ТЦ «Панама» прием врачей тоже пройдет с 12 до 15 часов. Горожане также смогут измерить сахар крови, а сотрудники отделения профилактики ММАУ «Городская поликлиника № 1» расскажут о сахарном диабете и его предупреждении.