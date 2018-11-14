2018-11-14T07:06:31+03:00
Здоровье

Узнать свой уровень сахара в крови тюменцы могут в торговых центрах

В областном центре стартует акция, посвященная Всемирному дню диабета
Марина Васильева
Поделиться:
Изменить размер текста:

14 ноября – Всемирный день диабета. 27 лет назад он был утвержден по инициативе Международной диабетической федерации и Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Сегодня, специалисты тюменских поликлиник будут консультировать горожан в торгово-развлекательных центрах Тюмени. Так, с 15 до 17 часов врачи отделения профилактики ММАУ «Городская поликлиника № 14» будут работать в ТЦ «Фаворит».

Тюменцы смогут измерить уровень сахар в крови с помощью экспресс-метода, а также проверить артериальное давление, узнать информацию о сахарном диабете и мерах его профилактики, отметили в департаменте здравоохранения администрации города Тюмени.

В центре города специалисты ММАУ «Городская поликлиника № 3» будут вести осмотр В ТЦ «ЦУМ». Определить уровень сахара крови, измерить вес и рост здесь можно будет с 12 до 15 часов. Врачи также подскажут индекс массы тела, расскажут о факторах риска развития диабета и сердечно-сосудистых заболеваний всем желающим.

В ТЦ «Панама» прием врачей тоже пройдет с 12 до 15 часов. Горожане также смогут измерить сахар крови, а сотрудники отделения профилактики ММАУ «Городская поликлиника № 1» расскажут о сахарном диабете и его предупреждении.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Новогодняя акция от Сбербанка: срок потребительского кредита до 7 лет и сниженная ставка
Тюменец заразил свою сожительницу ВИЧ-инфекцией
Под Тюменью мужчина угодил под колеса КамАЗа
Мешают жить: тюменцы продолжают жаловаться на шум
«Тюменская марка» наградит лучшие предприятия города
В Тюменское области зафиксированы первые случаи обморожения
Погода в Тюмени 14 ноября: возможен снег
«Русская» колбаса и «Москворецкие» шпикачки «Ишимского мясокомбината» отмечены дипломом престижного конкурса
Иран заинтересован в закупках тюменского «леса», зерна и халяльного мяса
В Тюмени на улице Промышленной поймали наркодилера
Тюменец спьяну разбил машину и заявил об угоне, испугавшись скандала с женой
Тюменские врачи рекомендуют регулярно проходить диагностику для профилактики рака
В Ялуторовске ревнивый муж колотил супругу металлической кружкой
«Сушняк» после выпитой водки довёл тюменца до исправительной колонии
В Тюменском районе построят новую школу и обустроят 17 улиц
Тюменские товаропроизводители презентовали продукцию партнёрам из Казахстана
В Тюменской области селянин чуть не убил соседа из-за земли под огород
В Ярковском районе предприниматель реконструирует старую базу отдыха
В Тюмени появится новый комплекс: с гостиницей, деловым центром и дайвинг-центром
В Тюмени пьяный повар ограбил юношу, пригрозив ему расправой
В Тюмени четвероногие друзья ждут встречи с новыми хозяевами
Ишимская кондитерская фабрика расширяет производство
Не ждите «Черной пятницы»: «Уральские авиалинии» запустили осенний SALE
В Тюмени Райан Гослинг «прогулялся» по набережной и историческому центру
В Тюменской области горе-охотник подстрелил косулю и оказался в полиции
В Тюменском районе будут выпускать по 20 снегоболотоходов в год