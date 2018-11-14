2018-11-14T06:40:05+03:00
Экономика

«Тюменская марка» наградит лучшие предприятия города

Торжественная церемония и праздничный концерт пройдут сегодня
Марина Васильева
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Фото организаторов конкурсаФото организаторов конкурса
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В Тюмени подводят итоги конкурса среди малого и среднего бизнеса города «Тюменская марка». Сто дней проведения мероприятия завершаются гала-концертом и церемонией награждения победителей. Имена лучших в 10 номинациях назовут сегодня, 14 ноября, в 15.00 в зале ДК «Нефтяник».

В течение октября «народные эксперты» посещали предприятия участников конкурса и голосовали за понравившиеся. В это время жители Тюменской области активно голосовали на сайте marka72.ru.

Предприятия и предприниматели боролись между собой за голоса народного жюри. Они тщательно готовились к визиту делегаций, придумывали интересные презентации своей продукции. В этом году отмечается высокая компетентность «народных» экспертов. В их числе оказались депутаты областной и городской дум, общественники, руководители крупных предприятий, работники социальной сферы, журналисты и другие. Их оценки оказали влияние на дальнейшее формирование бизнес-стратегий многих участников конкурса.

- Готовится интересная программа, которую никто до этого не видел. Уверены, она придется по душе всем присутствующим. Конкурс «Тюменская марка» стал поистине народным - отметила вице-президент Торгово-промышленной палаты региона Елена Аверина.

Организаторы уверены, что концерт станет настоящим праздником для большой команды - участников, «народных экспертов», членов конкурсной комиссии, многочисленных партнеров и всех жителей региона.

Отметим, в рамках конкурса «Тюменская марка-2018» состоялось несколько красочных шоу, семь семинаров с участием ведущих консультантов региона, 4 неформальные встречи с участниками, около ста выездов на предприятия «народных экспертов», а также масштабная двухдневная выставка. Эксперты и представители бизнеса отмечают небывалый успех в организации и проведении конкурса в этом году.

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