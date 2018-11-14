2018-11-14T06:15:10+03:00
Здоровье

В Тюменское области зафиксированы первые случаи обморожения

От низкой температуры воздуха пострадали двое мужчин
Марина Васильева
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В Тюменской области с начала осенне-зимнего сезона зарегистрированы первые случаи обморожения частей тела. От низкой температуры воздуха пострадали двое – это житель Ишима и мужчина из села Абатское.

Так, первый прошел лечение в хирургическом отделении областной больницы №4, второй находится на лечении в больнице села Абатское. Оба оказались на больничной койке с обморожением нижних конечностей.

Врачи отмечают, получить обморожение можно и при температуре + 2-4 градуса по Цельсию. Этому способствуют ветреная погода и высокая влажность воздуха. Существенную роль играет и одежда – далеко не все одеваются по погоде. Риск получить обморожение повышается и в состоянии алкогольного опьянения.

- Обморожение может привести к постоянным повреждениям кожи, очень важно следить за погодой, правильно одеваться и в случае обморожения немедленно обратиться за помощью. Растирать поврежденное место снегом или варежкой ни в коем случае нельзя. От мороза кожа становится хрупкой, кровоснабжение нарушается, поэтому ее легко повредить. Не стоит также пытаться согреть руки или ноги в очень горячей воде – это может привести к некрозу тканей, - отмечают в пресс-службе департамента образования Тюменской области.

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