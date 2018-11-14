2018-11-14T05:05:51+03:00
Общество

Погода в Тюмени 14 ноября: возможен снег

Днем столбик термометра поднимется до отметки -2 градусов
Марина Васильева
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Фото пресс-службы администрации города ТюмениФото пресс-службы администрации города Тюмени
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Сегодня, 14 ноября на юге Тюменской области будет облачно с прояснениями. Местами возможен небольшой снег. В течения дня синоптики прогнозируют западный, юго-западный ветер 5-10 м/с. В отдельных районах порывы могут достигать до 15 м/с. Температура ночью составит -5-10 градусов, днем +1-4 градусов.

В Тюмени утром столбик термометра покажет -8-4 градусов. Днем будет малооблачно, а воздух прогреется до 0-2 градусов. К вечеру синоптики прогнозируют небольшой снег и -1-2 градусов. Ночью также возможен небольшой снег и максимальное снижение температура до -3 градусов. В течение дня ожидается западный ветер 4,9-5,5 м/с.

14 ноября по народному календарю - Кузьминки. В этот день чествуют двух братьев – святого Космы и святого Дамиана. Жили они на рубеже 3 и 4 веков, воспитывались в неполной семье матерью-одиночкой. Мальчики еще с детства решили, что будут помогать людям, и, обучившись мастерству врачевания, они ходили по свету и исцеляли больных.

«Кузьминки – осени поминки» — выражались наши предки и готовились к наступлению суровой зимы. 14 ноября обращали внимание и на приметы. Если днем выпадает снег, значит, весной ожидали больших наводнений. Листья, оставшиеся на деревьях, свидетельствовали о том, что следующая зима будет морозной.

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