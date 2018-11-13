«Русская» колбаса и «Москворецкие» шпикачки «Ишимского мясокомбината» отмечены дипломом престижного конкурса

СЕГОДНЯ 20:46 2018-11-13T20:51:02+03:00

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Продукция производства Ишимского мясокомбината стала призером правительственного некоммерческого конкурса «Гарантия качества – 2018», который проводится «ФНЦ пищевых систем им. В.М. Горбатова» РАН и комитетом Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике. Вручение наград состоялось 8 ноября в Совете Федерации Федерального собрания РФ; вручала награды сенатор, заместитель председателя Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Ирина Гехт.

Как сообщили в департаменте агропромышленного комплекса, конкурс помогает показать общественности достижения в области производства пищевых продуктов, а также выявить лучших производителей и лучших образцов пищевой продукции.

Так, колбаса «Ишимского мясокомбината» под названием «Русская» и шпикачки «Москворецкие» отмечены дипломами за высокое качество продукции. Золотой медали конкурса удостоен мясной полуфабрикат для запекания «Окорок в маринаде», серебряной – «Челогач» в маринаде.

В общей сложности в конкурсе приняли участие 89 предприятий пищевой промышленности из 40 российских регионов и Казахстана. На конкурс представили 384 образца пищевой продукции в 17-ти номинациях. Дегустационные комиссии ведущих отраслевых научно-исследовательских институтов оценили образцы продукции, аккредитованные исследовательские лаборатории провели исследования параметров качества, а специалисты обращали внимание на маркировку образцов.

Отметим, что по итогам комплексной оценки качества и безопасности пищевой продукции в рамках конкурса «Гарантия качества – 2018» номинантам конкурса присудили 147 золотых и 58 серебряных медалей, а также 78 дипломов качества.