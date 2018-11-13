2018-11-13T20:50:09+03:00
Экономика

Иран заинтересован в закупках тюменского «леса», зерна и халяльного мяса

Делегация из Тегерана прибудет в Тюменскую область для обсуждения экспортных поставок
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Иран заинтересован в закупках тюменского «леса», зерна и халяльного мясаИран заинтересован в закупках тюменского «леса», зерна и халяльного мясаФото: pixabay.com
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Уже в ноябре 2018 в Тюменскую область прибудет делегация из Ирана, которая планирует обсудить экспортные поставки продукции. Как сообщили в департаменте инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области, договорённости об этом были достигнуты во время бизнес-миссии официальных и деловых округов нашего региона в Тегеран в октябре.

По словам начальника управления недропользования департамента недропользования и экологии Тюменской области Антона Климовича, иранские бизнесмены заинтересованы в закупках леса, зерна и мяса халяль. Кроме того, рассматривается вопрос о поставках из Тюменской области органических удобрений на основе торфа и сапропеля.

- Сейчас коллеги из Ирана мало знакомы с этим сырьем, но из-за активного развития у них сельского хозяйства, спрос на эту органику будет увеличиваться, - отметил он.

По приглашению тюменской делегации в марте 2019 года в Тюмень прибудет также группа иранских учёных, чтобы принять участие в Форуме недропользователей. Во время конференции планируется обсудить вопросы использования торфа и сапропеля, ведь рынок органических удобрений в Иране очень перспективен.

- Если Тюменская область договорится о поставках своей продукции сегодня, то задержаться на этом рынке она сможет на десятки лет. В настоящее время Иран находится под санкциями и заинтересован в сотрудничестве с государствами, которые эти нормы не вводили, - подчеркнул Антон Климович.

Отметим, сотрудничество с Ираном стало возможным благодаря действию масштабного проекта «Экспортный марафон», который реализует Центр поддержки экспорта, Торгово-промышленная палата региона и правительство Тюменской области.

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