2018-11-13T16:31:31+03:00
Происшествия

В Тюмени на улице Промышленной поймали наркодилера

Возбуждено уголовное дело [видео]
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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В Тюмени на улице Промышленной поймали наркодилераВ Тюмени на улице Промышленной поймали наркодилераФото: Татьяна Коркина
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В Тюмени возбуждено уголовное дело в отношении ранее судимого 34-летнего мужчины, который подозревается в покушении на сбыт наркотиков.

Как сообщили в пресс-службе УМВД по Тюменской области, молодой человек был задержан вечером на ул. Промышленной. При личном досмотре, в присутствии понятых сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по городу Тюмени изъяли у задержанного 21 пакетик с наркотическим веществом. Экспертиза показала, что это вещество – «соль» общей массой 10 граммов. Во время задержания мужчина пытался избавиться от наркотика, расфасованного на разовые дозы.

По словам самого подозреваемого, наркотики предназначались для сбыта по бесконтактной схеме, при помощи «тайников». Теперь ему грозит от 10 до 20 лет лишения свободы.

Наркодилер Тюмень.

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