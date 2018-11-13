Тюменец спьяну разбил машину и заявил об угоне, испугавшись скандала с женой

СЕГОДНЯ 15:09 2018-11-13T15:10:53+03:00

Изменить размер текста: A A

В Тюменской области возбуждено уголовное дело в отношении 37-летнего жителя посёлка Богандинский, который подозревается в заведомо ложном доносе.

Как рассказали в пресс-службе УМВД по Тюменской области, мужчина позвонил в дежурную часть полиции и сообщил о том, что ночью с неохраняемой стоянки у него угнали машину ВАЗ 2113. По его словам, он сам отправился на поиски автомобиля и обнаружил его в лесу около посёлка. Прибыв на место, оперативники осмотрели место происшествия. Им сразу показались подозрительными сбивчивость и противоречивость показаний, которые давал заявитель. Проведенная дактилоскопическая экспертиза показала, что в салоне «Лады» нет чужих отпечатков пальцев.

В итоге мужчина признался, что автомобиль у него не угоняли. Он рассказал, что ночью сел за руль пьяным, не справился с управлением и разбил машину. Выехать из леса мужчина не смог и, чтобы не ругаться с женой, заявил об угоне. Автомобиль он купил несколько дней назад и даже не успел его переоформить.

Теперь подозреваемому может грозить до двух лет лишения свободы.