2018-11-13T15:10:53+03:00
Происшествия

Тюменец спьяну разбил машину и заявил об угоне, испугавшись скандала с женой

Возбуждено уголовное дело
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Фото: пресс-служба УМВД по Тюменской областиФото: пресс-служба УМВД по Тюменской области
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В Тюменской области возбуждено уголовное дело в отношении 37-летнего жителя посёлка Богандинский, который подозревается в заведомо ложном доносе.

Как рассказали в пресс-службе УМВД по Тюменской области, мужчина позвонил в дежурную часть полиции и сообщил о том, что ночью с неохраняемой стоянки у него угнали машину ВАЗ 2113. По его словам, он сам отправился на поиски автомобиля и обнаружил его в лесу около посёлка. Прибыв на место, оперативники осмотрели место происшествия. Им сразу показались подозрительными сбивчивость и противоречивость показаний, которые давал заявитель. Проведенная дактилоскопическая экспертиза показала, что в салоне «Лады» нет чужих отпечатков пальцев.

В итоге мужчина признался, что автомобиль у него не угоняли. Он рассказал, что ночью сел за руль пьяным, не справился с управлением и разбил машину. Выехать из леса мужчина не смог и, чтобы не ругаться с женой, заявил об угоне. Автомобиль он купил несколько дней назад и даже не успел его переоформить.

Теперь подозреваемому может грозить до двух лет лишения свободы.

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