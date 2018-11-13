Тюменские врачи рекомендуют регулярно проходить диагностику для профилактики рака

СЕГОДНЯ 14:17 2018-11-13T14:37:01+03:00

На днях одной из горожанок так спасли жизнь

Изменить размер текста: A A

Врачи-рентгенологи тюменской Областной клинической больницы №1 обладают уникальным опытом диагностирования раковой опухоли – как зарождающихся патологий, так и сложных случаев. Как сообщили в департаменте здравоохранения Тюменской области, специалисты ОКБ№1 не просто отдают результаты обследования на руки. Они составляют заключение, дифференцируя патологические изменения, чем помогают оказать помощь в постановке точного диагноза.

Когда речь идёт об онкологических заболеваниях, решающую роль в успешном лечении играет вовремя поставленный диагноз. Так, некоторое время назад в ОКБ№1 обратилась 51-летняя тюменка, чтобы продиагностировать заболевание желудочно-кишечного тракта. Однако колоссальный опыт врачей отделения лучевой диагностики больницы помогли выявить в левой почке опухоль 17х14 мм. Позже выяснилось, что опухоль оказалась злокачественной.

Размер опухоли был достаточно маленьким, и всё усложнялось её трудным расположением. Благодаря вовремя обнаруженному заболеванию, пациентке удалось сохранить орган, проведя резекцию. Женщина от всей души поблагодарила специалистов ОКБ№1 за спасение от рака. Кстати, по направлению лечащего врача, для повышения точности результатов в отделении лучевой диагностики проводят исследования с введением контрастного вещества.

Отметим, что рак и другие серьезные заболевания являются достаточно распространёнными и с каждым годом «молодеют». Врачи «ОКБ №1» рекомендуют регулярно проходить диагностику в рамках профилактики, тогда никакие виды рака вам будут не страшны.