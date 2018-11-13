В Ялуторовске ревнивый муж колотил супругу металлической кружкой

СЕГОДНЯ 13:58 2018-11-13T13:58:57+03:00

Изменить размер текста: A A

В Ялуторовске возбуждено уголовное дело в отношении 34-летнего местного жителя, который подозревается в угрозе убийством или причинением тяжкого вреда здоровью.

Как сообщили в пресс-службе УМВД по Тюменской области, жительница с. Новоатьялово Ялуторовского района пожаловалась на мужа, который угрожает ей убийством. Прибывшие на место происшествия участковые уполномоченные полиции установили все обстоятельства произошедшего.

Оказалось, что буйный муж, изрядно приняв на грудь, вернулся домой и лёг спать. Проснувшись, он вышел на веранду своего частного дома и увидел свою жену, которая провожала их общего знакомого. Парень помогал женщине по хозяйству, пока муженёк спал. Приревновав супругу, мужчина стал угрожать жене и несколько раз ударил её металлической кружкой, а затем схватил кухонный нож и продолжил нападение.

Успокоить мужчину удалось только сотрудникам полиции, после чего его доставили в дежурную часть полиции. Теперь подозреваемому грозит до 2-х лет лишения свободы, ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за совершение аналогичного преступления.