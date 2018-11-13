«Сушняк» после выпитой водки довёл тюменца до исправительной колонии

СЕГОДНЯ 13:11 2018-11-13T13:11:25+03:00

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В Тюмени вынесен приговор по уголовному делу в отношении ранее судимого 36-летнего местного жителя. Мужчина признан виновным в управлении автомобилем в пьяном виде, притом, что ранее уже подвергался наказанию за то, что не прошёл медицинское освидетельствование.

Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, в июле 2018 года мужчина был осуждён на 10 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года за нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию. Также ему было запрещено заниматься деятельностью, которая связана с управлением транспорта на 2,5 года. Правда, выводов тюменец для себя не сделал.

Ночью 17 августа 2018 дома он выпил водку, после чего уснул. В пять часов утра он сел на свой «Ниссан» и поехал в магазин за минералкой, однако по пути врезался в УАЗ 45. На место ДТП приехали сотрудники Госавтоинспекции, которые увидели за рулём нетрезвого водителя. Однако от прохождения медицинского освидетельствования он отказался. В связи с этим в отношении водителя было возбуждено уголовное дело.

Решением суда условное осуждение было отменено, теперь он должен отсидеть 1 год в колонии строгого режима. Кроме того, ему на три года запрещено садиться за руль.