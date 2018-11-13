В Тюменском районе построят новую школу и обустроят 17 улиц

СЕГОДНЯ 12:57 2018-11-13T12:57:46+03:00

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Губернатор Тюменской области Александр Моор вчера, 12 ноября, провёл личный приём граждан по поручению президента РФ Владимира Путина. В числе решений главы региона – обустройство тротуарами семнадцати улиц п. Московский Тюменского района до 1 октября 2019 года. В основном, это центральные улицы посёлка, которые ведут к школе, поликлинике и детским садикам.

Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, мероприятия по устройству тротуаров начнутся в 2019 году. На эти цели из бюджета Тюменского муниципального района предусмотрены необходимые средства.

Любители прокатиться на велосипеде смогут воспользоваться услугами велосипедной базы, которая появится в границах «Затюменского» парка. Такое поручение Александр Моор дал по результатам рассмотрения обращения исполнительного директора Федерации велоспорта Тюменской области Геннадия Федорова. Сейчас на объекте ведётся работа по установке нестационарного здания велобазы общей площадью 371 кв. м. На покупку и установку здания средства выделены из городского бюджета. Срок установки – до 31 декабря 2018 года.

Также по словам Александра Моора, в бюджете Тюменской области запланированы средства на строительство детского сада на Лесобазе. Уже определён подрядчик, детсад должен быть построен до 1 декабря 2019 года. А вот в микрорайоне «Молодёжный» деревни Ушакова Тюменского района до 1 декабря 2020 года будет построена школа на 360 мест.