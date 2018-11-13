2018-11-13T12:23:12+03:00
Экономика

Тюменские товаропроизводители презентовали продукцию партнёрам из Казахстана

В Алматы прошли две международные выставки
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Тюменские товаропроизводители презентовали продукцию партнёрам из КазахстанаТюменские товаропроизводители презентовали продукцию партнёрам из КазахстанаФото: pixabay.com
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Предприятия Тюменской области приняли участие в международных выставках «WorldFood Kazakhstan» и «KazUpack – 2018», которые на днях прошли в казахстанском городе Алматы. В числе предприятий первой выставки – такие товаропроизводители, как ООО «БКК и Ко», ООО «Сокол» и Фабрика вкусной еды «Окейч». На второй свою продукцию (образцы упаковочных материалов) представили ООО «НГ-ГРУПП», ООО «Стеклотех» и ООО «Завод «Полипак».

Как сообщили в департаменте инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области, товаропроизводители презентовали образцы своей продукции потенциальным казахстанским покупателям, получили положительные отзывы и заинтересованность в дальнейшем сотрудничестве.

В рамках выставки тюменцы также приняли участие в бирже контактов, где смогли обсудить вопросы дальнейшего сотрудничества с представителями крупных торговых сетей Казахстана. По словам директора Центра внешнеэкономической деятельности Торгово-промышленной палаты Тюменской области Ольги Воллерт, сегодня продукция тюменских компаний становится всё более известной за рубежом.

- Маркировку «произведено в Тюменской области» потребители считают за знак качества и готовы приобретать эти товары, - рассказала Ольга Воллерт.

Отметим, что участие компаний в выставке организовано «Торгово-промышленной палатой Тюменской области» в рамках регионального проекта «Экспортный марафон» при содействии Центра поддержки экспорта Тюменской области.

Сегодня же делегация Тюменской области, в числе которых представители нефтегазовых и нефтегазосервисных предприятий Тюменской области, отправилась в Абу-Даби. Деловая программа бизнес-миссии будет включать в себя деловые встречи и переговоры с компаниями ОАЭ, которые являются потенциальными покупателями тюменской продукции.

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