СЕГОДНЯ 11:26 2018-11-13T11:26:11+03:00

В Тюменской области селянин чуть не убил соседа из-за земли под огород Фото: Татьяна Коркина

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В Тюменской области возбуждено уголовное дело в отношении 31-летнего жителя села Сладково, который подозревается в умышленном причинении лёгкого вреда здоровью.

Как сообщили в пресс-службе УМВД по Тюменской области, на днях в дежурную часть полиции села поступило сообщение из медучреждения: к ним поступил мужчина с телесными повреждениями.

Участковый уполномоченный, который прибыл на место происшествия, установил, что в доме потерпевшего односельчане распивали спиртные напитки. Потом застолье превратилось в словесную перепалку с дракой из-за земли под огород, который соседи никак не могли поделить. Подозреваемый взял деревянное топорище и ударил собутыльника по голове.

Жена хозяина дома вызвала скорую, в больнице врачи зафиксировали причинение лёгкого вреда здоровью. Буйного соседа задержали и доставили в полицию, теперь ему может грозить до двух лет тюрьмы.