В Тюмени пьяный повар ограбил юношу, пригрозив ему расправой

СЕГОДНЯ 09:50 2018-11-13T09:50:22+03:00

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В Тюмени возбуждено уголовное дело в отношении 35-летнего повара одного из местных кафе, который подозревается в грабеже.

Как сообщили в пресс-службе УМВД по Тюменской области, на днях в дежурную часть отдела полиции поступило сообщение о хищении дорогого мобильного телефона на ул. Северной. Благодаря оперативной работе сотрудников ППС, злоумышленника задержали в кратчайшие сроки по горячим следам неподалёку от места происшествия.

Полицейские установили, что около 22 часов пьяный мужчина возвращался с вечеринки. Навстречу ему шёл молодой человек с дорогим смартфоном в руке. Подозреваемый потребовал отдать ему гаджет, схватил парня и пригрозил расправой. Завладев телефоном, мужчина скрылся с места происшествия.

Сейчас мобильный телефон изъяли и возвращён законному владельцу. Ущерб для пострадавшего мог составить около 40 тысяч рублей.