В Тюмени четвероногие друзья ждут встречи с новыми хозяевами
Питомца можно взять в Пункте временного содержания животных
В Тюмени четвероногие друзья ждут встречи с новыми хозяевамиФото: Татьяна Коркина
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Пункт временного содержания животных в 2018 году пристроил с тюменских улиц 834 бездомных собачек и кошечек. Как сообщили в департаменте городского хозяйства, каждый день сюда поступают новые безнадзорные животные, а работники учреждения вкладывают все усилия, чтобы они попали в добрые руки.
Чтобы взять себе питомца, можно посетить организацию по адресу: ул. Кедровая, 133 с 8 утра и до 18 часов вечера и выбрать себе четвероногого друга на месте.
Всю информацию о находящихся в учреждении животных, можно получить, посетив группу в социальной сети или сайт учреждения.