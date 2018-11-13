2018-11-13T09:20:18+03:00
Дом. Семья

В Тюмени четвероногие друзья ждут встречи с новыми хозяевами

Питомца можно взять в Пункте временного содержания животных
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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В Тюмени четвероногие друзья ждут встречи с новыми хозяевамиВ Тюмени четвероногие друзья ждут встречи с новыми хозяевамиФото: Татьяна Коркина
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Пункт временного содержания животных в 2018 году пристроил с тюменских улиц 834 бездомных собачек и кошечек. Как сообщили в департаменте городского хозяйства, каждый день сюда поступают новые безнадзорные животные, а работники учреждения вкладывают все усилия, чтобы они попали в добрые руки.

Чтобы взять себе питомца, можно посетить организацию по адресу: ул. Кедровая, 133 с 8 утра и до 18 часов вечера и выбрать себе четвероногого друга на месте.

Всю информацию о находящихся в учреждении животных, можно получить, посетив группу в социальной сети или сайт учреждения.

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