В Тюмени Райан Гослинг «прогулялся» по набережной и историческому центру
Редакция местного издания поздравила его с 38-летием
Фото: Мой портал
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Редакция издания «Мой портал» подарила канадскому актёру Райану Гослингу прогулку по Тюмени на его 38-й день рождения. Конечно, лично в столицу Западной Сибири обладатель «Золотого глобуса» за мюзикл «Ла-Ла-Ленд» не приехал, поэтому экскурсию по Тюмени решили провести для его пластиковой копии.
Пластиковый Гослинг побывал в историческом центре Тюмени, прогулялся у деревянных домиках на улице Дзержинского, побывал на набережной р. Тура и у Дворца культуры «Нефтяник».
Для того, чтобы «гость» не замёрз, на него надели шарф и шубу.