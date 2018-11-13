В Тюмени Райан Гослинг «прогулялся» по набережной и историческому центру

СЕГОДНЯ 08:29 2018-11-13T08:29:52+03:00

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Редакция издания «Мой портал» подарила канадскому актёру Райану Гослингу прогулку по Тюмени на его 38-й день рождения. Конечно, лично в столицу Западной Сибири обладатель «Золотого глобуса» за мюзикл «Ла-Ла-Ленд» не приехал, поэтому экскурсию по Тюмени решили провести для его пластиковой копии.

Пластиковый Гослинг побывал в историческом центре Тюмени, прогулялся у деревянных домиках на улице Дзержинского, побывал на набережной р. Тура и у Дворца культуры «Нефтяник».

Для того, чтобы «гость» не замёрз, на него надели шарф и шубу.