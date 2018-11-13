В Тюменской области горе-охотник подстрелил косулю и оказался в полиции

СЕГОДНЯ 08:10 2018-11-13T08:10:30+03:00

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В Тюменской области возбуждено уголовное дело в отношении жителя села Ворсиха Сорокинского района, который подозревается в незаконной охоте.

Как сообщили в пресс-службе УМВД по Тюменской области, на днях в дежурную часть полиции поступило сообщение от инспекторов по охране животных. Мужчины сообщили, что при обходе территории около д. Преображенка они обнаружили тушу косули.

Следственно-оперативная группа направилась на место происшествия, где им встретились охотоведы. По их словам, при обходе угодий они заметили невдалеке мигающий свет: подойдя поближе, они увидели мужчину, который разделывал тушу животными. Оказалось, что охотник приехал на охоту на пушного зверя и решил подстрелить косулю, но разрешения на отстрел у него не было.

В связи с этим подозреваемого доставили в отдел полиции. Сумма ущерба Управлению по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания составила 120 тысяч рублей. Сейчас горе-охотник находится под подпиской о невыезде.