2018-11-13T07:01:15+03:00
Происшествия

Ялуторовчанин продолжил выпивать с собутыльником, наплевав на ножевую рану живота

Возбуждено уголовное дело
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Ялуторовчанин продолжил выпивать с собутыльником, наплевав на ножевую рану животаЯлуторовчанин продолжил выпивать с собутыльником, наплевав на ножевую рану животаФото: Татьяна Коркина
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В Ялуторовске возбуждено уголовное дело в отношении 46-летнего, ранее судимого, безработного жителя села Киёво, который подозревается в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, совершённом с применением оружия.

Как сообщили в пресс-службе УМВД по Тюменской области, между двумя жителями Ялуторовского района во время затяжного застолья с алкоголем произошла крупная ссора. Перепив, один из них, хозяин дома, схватил нож и ударил им гостя в живот. Правда, несмотря на серьёзное ранение, мужчины продолжили дальше выпивать.

Только на следующий день, когда к ним пришёл общий знакомый, мужчины вызвали скорую. Сейчас потерпевший находится в больнице, а подозреваемого доставили в дежурную часть. На допросе мужчина всё отрицал, однако полицейские собрали достаточно доказательств, свидетельствующих о его причастности к преступлению. Сейчас он находится под стражей.

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