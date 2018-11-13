Тюменцы ярко и весело отпразднуют день рождения Деда Мороза

СЕГОДНЯ 07:12 2018-11-13T07:12:20+03:00

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В тюменском ДК «Поиск» (район Антипино, ул. Александра Пушкина, 10) в пятницу, 16 ноября, в 11.30 состоится ежегодное праздничное мероприятие, посвящённое дню рождения Деда Мороза. Как сообщили в департаменте культуры города Тюмени, гости мероприятия примут участие в театрализованном представлении с участием любимых героев новогодних сказок. Вместе с гостями праздника они помогут имениннику подготовить почтовый ящик для новогодних писем.

После представления Дед Мороз, Снегурочка и сказочные герои пригласят ребят в тронный зал, где пройдут всеми любимые новогодние забавы с конкурсами и праздничной дискотекой. Наиболее активные и весёлые участники мероприятия в карнавальных костюмах и ребята, которые прочитают стишки, получат сладости и памятными подарками.

Кроме того, во время игровой программы в тронном зале Деда Мороза откроют новогодний почтовый ящик, куда все желающие смогут опустить заветное письмо.