В Тюмени появились остановки «Улица Николая Ростовцева» и «Улица Возрождения»

СЕГОДНЯ 05:52 2018-11-13T05:53:21+03:00

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В Тюмени появились две новые автобусные остановки, расположенные в районе дома №27 по ул. Николая Ростовцева и по ул. Народной, 76. Как сообщает пресс-служба тюменской администрации со ссылкой на МКУ «Тюменьгортранс», им присвоены наименования «Улица Николая Ростовцева» и «Улица Возрождения».

Решение принято в соответствии с Порядком присвоения, изменения наименований автобусных остановок в границах города Тюмени, утвержденным распоряжением администрации города от 10.05.2016 №177-рк.

Напомним, в сентябре «Комсомольская правда – Тюмень» сообщала о трёх появившихся новых остановках, расположенных по ул. Вьюжной в районе ул. Александра Протозанова, 10 (остановка «Улица Вьюжная»), по ул. Вьюжной, 4 (остановка «Улица Подшибякина), по ул. Тимофея Чаркова в районе пересечения с ул. Центральной (остановка «Улица Центральная»).