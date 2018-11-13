2018-11-13T06:44:46+03:00
Здоровье

В Тюмени пройдёт онлайн-конференция по вопросам борьбы с пневмонией

На вопросы горожан ответит главный педиатр города Тюмени Ольга Старостина
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Фото: ДеткиФото: Детки
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В Тюмени 16 ноября 2018 года состоится онлайн-конференция с главным педиатром города Тюмени Ольгой Старостиной по вопросам борьбы с пневмонией. Задать вопросы и узнать более подробную информацию об этом опасном заболевании, методах лечения и способах профилактики можно уже сейчас, а ответы будут опубликованы 16 ноября.

Всемирный день борьбы с пневмонией, которая является одной из 10-ти самых распространённых причин смерти во всём мире, отмечается 12 ноября. Пневмония, вызванная пневмококковой инфекцией, является ведущей причиной смерти у детей до 5 лет и вызывает тяжелые случаи заболевания среди взрослого населения. По данным медицинской статистики, средняя продолжительность одного случая заболевания составляет около 26 дней. Ежегодный экономический ущерб оценивается в 15 млрд рублей.

- Многие серьёзные заболевания можно предотвратить или свести ущерб от них к минимуму, если обладать информацией о симптомах, чтобы вовремя обратиться за медицинской помощью. Также важно знать об их профилактике. Поэтому многие из наших совместных с порталом «Детки!» конференций - это прямые линии с врачами, которые максимально полно ответят на вопросы родителей, - отметила депутат Тюменской областной Думы Елена Кашкарова.

В группе риска находятся дети раннего возраста, пожилые люди, а также больные иммунодефицитом, сахарным диабетом, бронхиальной астмой, хронической обструктивной болезнью легких. Часто пневмонии возникают как осложнение после острых респираторных вирусных инфекций и у людей, страдающих хроническими заболеваниями. Повышают риск развития болезни курение, алкоголизм, неблагоприятные факторы окружающей среды. Кроме того, бесконтрольное применение антибиотиков в медицине, сельском хозяйстве, ветеринарии способствовало развитию резистентности возбудителей пневмонии, устойчивых к антибактериальной терапии.

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