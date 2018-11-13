Бывший замдиректора тюменского предприятия отсидит 4 года за коммерческий подкуп

СЕГОДНЯ 05:35 2018-11-13T05:35:22+03:00

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В Тюмени вынесен приговор в отношении 58-летнего бывшего заместителя директора по безопасности «Тюменских распределительных сетей» (филиала ОАО «Тюменьэнерго»). Как сообщили в пресс-службе СО СУ СК РФ по Тюменской области, он признан виновным в коммерческом подкупе.

Суд и следствие установили, что с января 2011 по июль 2015-го года обвиняемый каждый месяц получал от директора одного из ЧОПов деньги – от 350 до 850 тысяч рублей. Общая сумма полученных денег составила более 39 млн рублей. За эти деньги мужчина создавал возможности и условия для заключения договоров на оказание услуг и получения прибыли организацией. Этот факт выявили во время внутренних ревизий, проведённых службой безопасности.

Экс-заму назначили 4 года лишения свободы в исправительной колонии общего режиме и штраф в размере подкупа в доход государства. Осуждённого взяли под стражу в зале суда.