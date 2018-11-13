2018-11-13T05:24:59+03:00
Общество

Погода в Тюмени 13 ноября: ожидается небольшой снег

Днём до -2
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Погода в Тюмени 13 ноября: ожидается небольшой снегПогода в Тюмени 13 ноября: ожидается небольшой снегФото: Татьяна Коркина
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В Тюмени 13 ноября ожидается переменная облачность, местами небольшой снег, ветер северо-западный, западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -7...-12 C, днем -2...-7 C. На реках области опасные и неблагоприятные явления не прогнозируются. На основных реках области прогнозируется понижение до – 16 см. Повышение уровня воды ожидается на отдельных реках до 12-ти см.

По народному календарю 13 ноября – День памяти преподобных Спиридона и Никодима. На Руси в этот день переводили кур в зимние сараи, а слабую и старую птицу несли на убой. В этот день вспоминали пословицы и поговорки, связанные с водой: «Не накормит земля – накормит вода», «Вода – не нива, не пашешь, не сеешь, а сыт бываешь».

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