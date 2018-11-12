Тюменцам предлагают стать волшебниками для одиноких пенсионеров

СЕГОДНЯ 17:35 2018-11-12T17:42:52+03:00

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Стать волшебником и создать праздничное настроение накануне Нового года предлагают жителям Тюмени. В городе стартовала благотворительная акция для одиноких граждан пожилого возраста «Новый год для всех!». Накануне самого сказочного дня года к пенсионерам с подарками и сюрпризами придут Дед Мороз и Снегурочка регионального благотворительного фонда «Старшее поколение» и Областного геронтологического центра.

Каждый тюменец может стать участником традиционного доброго марафона и выступить в качестве волонтера или спонсора. Привлечь к акции планируется порядка ста добровольцев.

- Мы хотим поздравить не менее 300 человек. Кому-то хочется небольшой сувенир, кружку или что-то иное. Иногда наши подопечные просят подарить тонометр, лекарства или витамины. Кто-то сможет побывать на представлении или концерте, а кто-то отправится на рождественскую экскурсию, которую проведут гиды-волонтеры, - рассказала исполнительный директор благотворительного фонда «Старшее поколение» Ирина Богунова.

Программа для пожилых планируется разнообразная, но все будет зависеть, насколько активно откликнутся на нее горожане. Задумок у волонтеров много, к каждому пожилому тюменцу будут подходить индивидуально.

Например, для активных пенсионеров – может быть организована экскурсия со скандинавскими палками, а в конце - новогоднее поздравление. Любителям культуры и искусства подарят билеты на мероприятия, а маломобильным гражданам праздники проведут прямо на дому.

- Атмосфера волшебства интересна в любом возрасте. Дед Мороз и Снегурочка будут водить хоровод, петь песни, читать стихи. Репетиции домашних представлений уже начались, идет также поиск новичков для костюмированных поздравлений. По домам вместе с «серебряными» добровольцами отправятся юные волонтеры, - добавила Ирина Богунова.

В добровольчество сейчас активно идут студены и работающая молодежь, подключаются также представители агентств по проведению праздников. «Серебряные» и молодые волонтеры вместе придумывают сценарий, где-то молодежь обучает пенсионеров, где-то пенсионеры подсказывают молодым. Таким образом идет обмен опытом.

- Сказочные персонажи традиционно придут со сладостями и сувенирами. Но, конечно же, бабушки и дедушки ждут, прежде всего, внимания. Многим из низ не хватает обычного человеческого общения, поэтому улыбка и любой диалог будут приятны. Именно поэтому поздравлять их будут не просто подарками, а небольшими представлениями. Ведь Новый год – это добрый семейный праздник, с помощью благотворительной акции мы хотим подарить пожилым частичку душевного тепла, дать почувствовать этим людям, что на самом деле они не одиноки и не забыты, - поясняет организатор благотворительной акции.

Сейчас благотворительный фонд ищет также спонсоров. К 1 декабря в торговых центрах появятся елки, на которых будут игрушки с фотографиями пенсионеров. На обратной стороне снимка будут их заветные желания и слова напутствия тюменцам. Каждый горожанин сможет прочитать их исполнить мечту.

Кроме того, в декабре в нескольких торговых центрах и магазинах Тюмени установят специальные корзины с символикой акции для сбора подарков, новогодних украшений и красочных открыток.

Волонтеры планируют уже с 10 декабря начать активно поздравлять горожан на дому. В первую очередь сказочные герои придут к одиноким людям и людям с ограниченными физическими возможностями.

- Но в рамках акции не будем отказывать никому. Любой пенсионер может к нам обратиться, - подчеркнула Ирина Богунова.

Она также отметила, что часто одинокие в силу своих человеческих качеств замкнутые.

- Мы не ждем, когда они к нам обратятся, мы ищем их сами. Данные о них есть в Геронтологическом центре, нам может позвонить любой горожанин и рассказать об одиноких бабушках и дедушках, живущих по соседству. Могут звонить и сами пенсионеры. Мы ждем от них сообщений о своих мечтах и пожеланиях, - добавила Ирина Александровна.

Телефон Благотворительного фонда «Старшее поколение» 30-39-59. Обращаться также можно в Областной геронтологический центр (г. Тюмень, ул. Карла Маркса, 123, каб. № 4, пн.-пт. 08:00-16:30).

Остальным тюменцам предлагают стать частью акции, ведь это совсем просто. Достаточно собрать адресный новогодний подарок и передать его в пункт приема (г. Тюмень, ул. Карла Маркса, 123, каб. № 4, пн.-пт. 08:00-16:30) или поздравьте лично вместе с нашими специалистами и волонтерами.

Иные варианты участия в акции:

- зачисление благотворительного пожертвования на счет Тюменского регионального благотворительного фонда «Старшее поколение». (Реквизиты: ИНН 7204195128; КПП 720301001 Западно-Сибирский банк ПАО Сбербанк России г. Тюмень, р/сч 40703810767100036764, БИК 047102651, к/сч 30101810800000000651 (назначение платежа: благотворительное пожертвование, в графе «Получатель» необходимо указывать полное наименование организации - Тюменский региональный благотворительный фонд «Старшее поколение»);

- информационная поддержка проекта (изготовление и размещение социальной рекламы о проекте);

- помощь волонтеров.

Все собранные средства будут направлены на приобретение новогодних подарков одиноким пожилым гражданам и инвалидам.

Акция продлится до 15 января 2019 года.

Подробную информацию об условиях акции можно уточнить по тел. 51-77-05, на сайте www.togc.ru или на официальной странице в социальной сети «Вконтакте».