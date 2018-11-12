2018-11-12T15:57:28+03:00
Общество

В Тюмени на 80 тысяч рублей оштрафовали компанию сетевых магазинов

По вине торговой сети одна произошел сброс грязных стоков в реку
Маргарита КАЛИНКИНА
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Владельца сетевых магазинов «Магнит» в Тюмени оштрафовали на 80 тысяч рублей. Компания «Тандер» сбросила загрязненные сточные воды в реку Гусевка в Тюменском районе. В результате в воде были превышены допустимые концентрации взвешенных веществ, нитрит-иона, нитрат-иона, сульфатов, фосфат-иона, алюминия, железа, фосфора, фосфатов.

Как сообщили в пресс-службе регионального управления Росприроднадзора, административное расследование в отношении юридического лица длилось с сентября. В итоге компании вручено представление об устранении нарушения.

Напомним, что в Гусево находится распределительный центр торговой сети «Магнит», где осуществляется отбор, хранение и распределение товаров для магазинов.

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