В Тюмени на 80 тысяч рублей оштрафовали компанию сетевых магазинов
Владельца сетевых магазинов «Магнит» в Тюмени оштрафовали на 80 тысяч рублей. Компания «Тандер» сбросила загрязненные сточные воды в реку Гусевка в Тюменском районе. В результате в воде были превышены допустимые концентрации взвешенных веществ, нитрит-иона, нитрат-иона, сульфатов, фосфат-иона, алюминия, железа, фосфора, фосфатов.
Как сообщили в пресс-службе регионального управления Росприроднадзора, административное расследование в отношении юридического лица длилось с сентября. В итоге компании вручено представление об устранении нарушения.
Напомним, что в Гусево находится распределительный центр торговой сети «Магнит», где осуществляется отбор, хранение и распределение товаров для магазинов.