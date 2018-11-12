Тюменцев призывают не ходить на водоемы

СЕГОДНЯ 15:43 2018-11-12T15:43:43+03:00

Изменить размер текста: A A

Жителей Тюменской области призывают не выходить на осенние водоемы. За неделю небольшие прудики и озера успели покрыться льдом, но он еще совсем тонкий, поэтому очень опасный. Больше всего рискуют оказаться в ледяной воде дети и рыбаки. В социальных сетях и информационных порталах очевидцы выкладывают десятки фото и текстов, показывающих, как халатно и безответственно относятся некоторые к своей безопасности и жизни.

Только сегодня инспекторы ГИМС побывали на пруду Утином в Тюмени и обнаружили трех рыбаков на льду. Один мужчина был при полном рыбацком обмундировании, а двое - просто ходили между насверленными лунками. Вскоре к ним направился еще один пожилой мужчина. Даже глухой треск льдин не остановил его.

Инспекторы успели остановить школьника, который тоже отправился на лед. Ему рассказали об опасности подобного поведения. А рыбакам инспекторы дали номера телефонов, по которым следует звонить в экстренной ситуации: 01 (с городского) и 101 (с сотового).

- Дети, как правило, берут пример со взрослых, - рассказывает начальник отдела безопасности людей на водных объектах ГУ МЧС России по Тюменской области Сергей Семенов. - Увидев, что те, без всякой опаски перемещаются по льду, и они делают точно так же. Только при провале под лед, первые смогут адекватно среагировать, а вот малыши и подростки навряд ли.

В выходные сотрудники ГИМС патрулировали городские и пригородные водоемы, и практически на каждом приходилось уводить со льда играющую детвору. Взрослые же, которые находились неподалеку, относились к таким опасным забавам достаточно спокойно.

Сейчас в регионе стартует акция «Безопасный лед». Инспекторы ГИМС, полицейские, представители органов местного самоуправления и волонтеры будут выявлять места несанкционированного выезда транспорта на лед и нахождения детей на водоемах без взрослых. За переезд или переход по льду в несанкционированных местах людей будут штрафовать от 100 до 500 рублей.