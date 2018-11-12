2018-11-12T15:21:51+03:00
Экономика

Банк УРАЛСИБ увеличил объемы рефинансирования в 4,5 раза

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Банк УРАЛСИБ по итогам 10 месяцев 2018 года увеличил объемы потребительского кредитования на цели рефинансирования кредитов в 4,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Всего за 10 месяцев на эти цели Банк УРАЛСИБ выдал 17,4 тысяч кредитов на сумму свыше 9,5 млрд рублей.

При этом объемы выдачи кредитов в 3 квартале выросли в 1,5 раза по сравнению с итогами 1 квартала – с 2 до 3,1 млрд рублей. А самым результативным за этот период оказался октябрь, по итогам которого ежемесячный прирост выдачи кредитов на рефинансирование составил более 60% к сентябрю.

Банк УРАЛСИБ предлагает программы рефинансирования, в рамках которых заемщик имеет возможность объединить в один кредит любые виды кредитов сторонних банков: потребительские, ипотечные, автокредит и кредитные карты, а также дополнительно получить денежные средства на потребительские нужды. Количество кредитов к рефинансированию не ограничивается Банком.

Получить подробную информацию и ознакомиться со всеми условиями кредитования можно в офисах ПАО «БАНК УРАЛСИБ», по телефону 8-800-250-57-57, а также на сайте Банка.

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