Тюменка получила тяжелые ожоги, упав на раскаленную печь в бане

СЕГОДНЯ 15:20 2018-11-12T15:20:06+03:00

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Тяжелый ожог в бане получила накануне, 11 ноября, 50-летняя жительница Тюмени. Женщина упала на раскаленную железную печь. У нее закружилась голова от жары и она не удержалась на ногах.

Дочь сразу вызвала скорую помощь матери. Девушка не растерялась и быстро выдала диспетчеру всю необходимую информацию за 30 секунд. Прибывшая на место бригада констатировала ожог II степени живота, молочных желез, левого предплечья, площадь повреждения составила 15% тела. Ожог затронул дерму — самый глубокий слой кожи.

На все обожжённые места были наложены специальные гелевые повязки, было проведено обезболивание и начата инфузионная терапия. После этого пострадавшую госпитализировали в ОКБ № 1. Сейчас состояние женщины стабилизировано, она получает все необходимое лечение, сообщили в пресс-службе Станции скорой медпомощи.

Всего за минувшие выходные, с 10 по 11 ноября, бригады скорой спасли 56 тюменцев, жизни и здоровью которых угрожала серьезная опасность. Так, экстренная помощь оказана 14 пациентам в состоянии комы или шока, 23 – с острым коронарным синдромом, 19 – с нарушением мозгового кровообращения.