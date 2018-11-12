2018-11-12T15:20:06+03:00
Происшествия

Тюменка получила тяжелые ожоги, упав на раскаленную печь в бане

Ее экстренно госпитализировали в ОКБ №1
Маргарита КАЛИНКИНА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Тяжелый ожог в бане получила накануне, 11 ноября, 50-летняя жительница Тюмени. Женщина упала на раскаленную железную печь. У нее закружилась голова от жары и она не удержалась на ногах.

Дочь сразу вызвала скорую помощь матери. Девушка не растерялась и быстро выдала диспетчеру всю необходимую информацию за 30 секунд. Прибывшая на место бригада констатировала ожог II степени живота, молочных желез, левого предплечья, площадь повреждения составила 15% тела. Ожог затронул дерму — самый глубокий слой кожи.

На все обожжённые места были наложены специальные гелевые повязки, было проведено обезболивание и начата инфузионная терапия. После этого пострадавшую госпитализировали в ОКБ № 1. Сейчас состояние женщины стабилизировано, она получает все необходимое лечение, сообщили в пресс-службе Станции скорой медпомощи.

Всего за минувшие выходные, с 10 по 11 ноября, бригады скорой спасли 56 тюменцев, жизни и здоровью которых угрожала серьезная опасность. Так, экстренная помощь оказана 14 пациентам в состоянии комы или шока, 23 – с острым коронарным синдромом, 19 – с нарушением мозгового кровообращения.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Тюменцам предлагают стать волшебниками для одиноких пенсионеров
В Тюмени на 80 тысяч рублей оштрафовали компанию сетевых магазинов
Тюменцев призывают не ходить на водоемы
Банк УРАЛСИБ увеличил объемы рефинансирования в 4,5 раза
Семь новых улиц Тюмени могут получить имена летчиков-героев
Тоболяка на 10 лет отправили в колонию за "закладки"
В Тюмени создан единый Единый диспетчерский центр скорой медицинской помощи
Пиломатериалы с исетского предприятия будут поставлять во Вьетнам и Китай
Тюменец угнал «Мерседес», чтобы купить цветы возлюбленной
Тюменские прицепы-самосвалы проходят в Якутии «проверку на прочность»
Пятнадцать лучших тюменских призывников отправят на службу в Президентский полк
Тюменский аэропорт Рощино могут назвать именем Менделеева, Ершова и Муравленко
В Тюменской области отравились и погибли 14-летние сестры-двойняшки