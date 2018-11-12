Семь новых улиц Тюмени могут получить имена летчиков-героев

СЕГОДНЯ 14:59 2018-11-12T14:59:30+03:00

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Семи новым улицам Тюмени планируется в ноябре дать названия. Все они расположены в Калининском административном округе, где проектируется планировочный район № 15 – «Новорощинский».

В комиссию по присвоению наименований элементов улично-дорожной сети при администрации города поступило предложение от управы дать улицам имена лётчиков, участников Великой Отечественной войны, Героев Советского Союза: Бориса Быстрых, Алексея Рогожина, Якова Коровина, Александра Звягина, а также летчиков, участников Великой Отечественной войны, награжденных орденами и медалями: Михаила Базовкина, Даниила Гапоненко и Василия Борисова.

Желающим выразить свое мнение, ждут письменных или устных сообщений до 21 ноября по адресу: г. Тюмень, ул. Орджоникидзе, 24, каб. 101 (секретарь комиссии: Светлана Маратовна), тел. 51-00-75, факс: 51-11-02, e-mail: SomovaSM@tyumen-city.ru.