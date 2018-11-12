2018-11-12T14:05:05+03:00
Происшествия

Тоболяка на 10 лет отправили в колонию за "закладки"

Молодой человек пытался распространить более 3 кг "синтетики"
Маргарита КАЛИНКИНА
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Житель Тобольского района 10 лет проведет в колонии за сбыт наркотиков и попытку распространить более 3 кг наркотиков.

Приговор 24-летнему молодому человеку вынес Заводоуковский районный суд. Он признал мужчину виновным по двум статьям УК РФ: "незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере" и "покушение на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере", сообщили в областной прокуратуре.

В суде было доказано, что тоболяк заниямлся распространением "синтетики" с сентября 2017 года. Информацию об адресах тайников он получал через сообщения в интернете. Забирал наркотики в Тюмени и Тюменском районе и привозил в Тобольск, где фасовал, а затем раскладывал по тайникам в Тобольском районе и под Заводоуковском.

В марте молодой человек со своей сожительницей на ее машине поехал к матери в Юргинский район и у трассы за Заводоуковском в лесном массиве сделал несколько закладок. За этим занятием его задержала полиция. Наркотики были обнаружены в машине, тайниках и квартире. Всего по делу было изъято более 3,1 кг "синтетики".

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