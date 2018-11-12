В Тюмени создан единый Единый диспетчерский центр скорой медицинской помощи
На базе станции скорой медицинской помощи города Тюмени организовали Единый диспетчерский центр, куда отныне поступают звонки по скорой помощи от жителей Нижнетавдинского и Ярковского районов. Как сообщили в департаменте здравоохранения Тюменской области, это позволит повысить качество оказания экстренной медицинской помощи. Из Единого диспетчерского центра вызовы передаются в отделения скорой помощи районных центров, а в скором времени к новой системе присоединится и Исетский район.
По словам руководителя оперативной службы «Станции скорой медицинской помощи» Натальи Пиманкиной, сначала время поступления, адрес, повод и срочность вызова фиксируется в центральной диспетчерской, потом электронная карта уходит в отделение районной скорой помощи. Уже там вносится остальная информация, включая время прибытия бригады, предварительный диагноз пациента, перечень оказанной помощи, время госпитализации и освобождения бригады.
Специалисты Единой диспетчерской службы координируют и контролируют работу выездных районных бригад, и, в случае возникновения ДТП или ЧП, они смогут направить на место происшествия достаточное количество экипажей.
- За сутки из Нижнетавдинского района к нам поступает около 20 звонков, из Ярковского – 15. Это немного, если учесть, что по Тюмени и Тюменскому району диспетчеры ежедневно обрабатывают 1500 обращений, - рассказала Наталья Пиманкина, отметив, что дозвониться в скорую отныне можно только по номерам: 03, 103 и 112.
Отметим, что в течение последних трёх лет осуществляется встречная эвакуация пациентов с инфарктом миокарда из Нижнетавдинского, Ярковского и Исетского районов. Встретив на границе бригаду из района, тюменские медики перемещают пациента к себе в автомобиль, где проводят ему тромболизис, а затем транспортируют в ОКБ № 1 или кардиоцентр.