В Тюмени создан единый Единый диспетчерский центр скорой медицинской помощи

СЕГОДНЯ 13:59 2018-11-12T14:00:19+03:00

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На базе станции скорой медицинской помощи города Тюмени организовали Единый диспетчерский центр, куда отныне поступают звонки по скорой помощи от жителей Нижнетавдинского и Ярковского районов. Как сообщили в департаменте здравоохранения Тюменской области, это позволит повысить качество оказания экстренной медицинской помощи. Из Единого диспетчерского центра вызовы передаются в отделения скорой помощи районных центров, а в скором времени к новой системе присоединится и Исетский район.

По словам руководителя оперативной службы «Станции скорой медицинской помощи» Натальи Пиманкиной, сначала время поступления, адрес, повод и срочность вызова фиксируется в центральной диспетчерской, потом электронная карта уходит в отделение районной скорой помощи. Уже там вносится остальная информация, включая время прибытия бригады, предварительный диагноз пациента, перечень оказанной помощи, время госпитализации и освобождения бригады.

Специалисты Единой диспетчерской службы координируют и контролируют работу выездных районных бригад, и, в случае возникновения ДТП или ЧП, они смогут направить на место происшествия достаточное количество экипажей.

- За сутки из Нижнетавдинского района к нам поступает около 20 звонков, из Ярковского – 15. Это немного, если учесть, что по Тюмени и Тюменскому району диспетчеры ежедневно обрабатывают 1500 обращений, - рассказала Наталья Пиманкина, отметив, что дозвониться в скорую отныне можно только по номерам: 03, 103 и 112.

Отметим, что в течение последних трёх лет осуществляется встречная эвакуация пациентов с инфарктом миокарда из Нижнетавдинского, Ярковского и Исетского районов. Встретив на границе бригаду из района, тюменские медики перемещают пациента к себе в автомобиль, где проводят ему тромболизис, а затем транспортируют в ОКБ № 1 или кардиоцентр.