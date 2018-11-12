Тюменец угнал «Мерседес», чтобы купить цветы возлюбленной

СЕГОДНЯ 13:23 2018-11-12T13:25:36+03:00

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Житель Тюмени угнал «Мерседес», чтобы купить своей возлюбленной цветы. Инцидент произошел вечером накануне, 11 ноября. Полицейским удалось задержать машину, организовав погоню и перехкрыв все пути движения.

Как оказалось, иномарку угнал 29-летний сотрудник станции технического обслуживания, где автомобиль был оставлен хозяином на ремонт. Молодой человек поссорился с девушкой и решил любой ценой помириться.

По дороге в цветочный магазин горе-любовнику попался патруль ДПС. Автоинспектор подал сигнал для остановки автомобиля, но водитель его проигнорировал и попытался скрыться. В считанные минуты стражи правопорядка сориентировались и перекрыли ему дорогу. После чего молодого человека доставили в городской отдел полиции № 3, а автомобиль передали законному владельцу.

По данному факту возбуждено уголовное дело на основании ч.1 ст. 166 УК РФ «Неправомерное завладение транспортным средством». Санкция статьи предусматривает лишения свободы до 5 лет, сообщили в пресс-службе полиции Тюмени. Поэтому стоит дважды подумать, прежде чем пользоваться чужим транспортом, даже ради благих намерений.