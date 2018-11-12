Тюменские прицепы-самосвалы проходят в Якутии «проверку на прочность»

СЕГОДНЯ 13:15 2018-11-12T13:16:04+03:00

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В Якутии проходят испытания опытного образца инновационной техники, созданной тюменским заводом «САВ». Прицепы-самосвалы имеют грузоподъёмность 60 тонн, что по весу примерно сопоставимо с объёмом железнодорожного вагона, были разработаны для транспортировки сыпучих грузов и рассчитаны на использование в сверхтяжелых условиях эксплуатации.

По словам директора ТЗ САВ Сергея Лалетина, реализация проекта состоялась благодаря программе по предоставлению субсидий малого и среднего предпринимательства Тюменской области, которые осуществляют инновационную деятельность. Субсидия от государства на создание и проведение испытаний опытного образца прицепа завода составила 4,2 млн рублей. Общая стоимость проекта – порядка 9 млн рублей.

- Благодаря программе мы смогли расширить линейку производимой продукции и начать изготовление той модели прицепа, которая будет очень востребована в условиях севера, - отметил Сергея Лалетин. – Сейчас в Якутии проходят испытания техники и результаты впечатляют. Конструкция выдерживает серьезные нагрузки и климатические особенности региона, но при этом ясно, что есть технический потенциал. И если у заказчика появятся пожелания по доработке конструкции, наше новое производство легко справится с такими изменениями.

Как отметил заместитель директора департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области Антон Машуков, такая форма поддержки – самая популярная среди предпринимателей, занимающихся инновационной деятельностью.

- Программа была запущена в регионе в 2010 году и до сих пор доказывает свою эффективность. Компании охотно инвестируют в инновационные разработки технических производств, зная, что могут рассчитывать на поддержку правительства. В 2017-2018 годах получателями субсидий на развитие инноваций на конкурсной основе стали 7 компаний на сумму 17,5 млн рублей, - подчеркнул он.