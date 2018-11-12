СЕГОДНЯ 12:31 2018-11-12T12:38:33+03:00

Пятнадцать лучших тюменских призывников отправят на службу в Президентский полк. Фото Центра допризывной подготовки и патриотического воспитания "Аванпост"

Изменить размер текста: A A

Пятнадцать лучших тюменских призывников отправятся на службу в Президентский полк. Торжественные проводы состоятся завтра, 13 ноября, в 12:00 на Исторической площади у мемориала «Вечный огонь».

Напомним, что Президентский полк – элитная воинская часть, которая обеспечивает охрану объектов Московского Кремля – официальной резиденции Президента России и других важных государственных объектов.

Отметим, что Тюменская область два раза в год отправляет срочников для службы в Кремле. Кандидаты в президентский полк проходят строжайший отбор. Каждый должен иметь рост от 175 до 190 см. Правильный прикус, прямые ноги, славянский тип лица и только положительные характеристики с места учебы, а также отсутствие конфликтов с милицией.